JD1TV: Carreta carregada com bois tomba às margens da BR-262, em Miranda

Uma carreta, carregada com bois, tombou às margens da BR-262 entre Bodoquena e Miranda durante a manhã desta terça-feira (5).

Conforme imagens encaminhadas ao JD1 Notícias, vários animais teriam morrido por conta do acidente. As equipes do Corpo de Bombeiros da cidade foram acionadas, para atender o caso.

Apesar disso, a dinâmica do tombamento e o estado de saúde do condutor não chegaram a ser divulgadas pelas autoridades policiais.

Assista as imagens:

