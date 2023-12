JD1TV: Carro 'apagado' atinge carreta em acidente grave na BR-163 na Capital

Saiba Mais Polícia Empreiteiro é atingido por S10 e morre ao ser atropelado por carro no Jardim Columbia

Mais um acidente de trânsito na BR-163, em Campo Grande, foi registrado. Desta vez, na noite deste sábado (23), um Fiat Pálio se envolveu em uma colisão de natureza grave com uma carreta no trecho que liga a capital sul-mato-grossense a Jaraguari, na região do Jardim Columbia.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o condutor da carreta explicou que vinha da cidade interiorana e em determinado momento foi surpreendido com a manobra do motorista do veículo de passeio que possivelmente tentou entrar no posto de gasolina.

"Estava de farol apagado, de repente entrou debaixo do caminhão. Eu consegui tirar, até buzinei", disse o caminhoneiro a reportagem, que estava vindo de Figueirão.

Com o impacto, o lateral esquerda e a frente do Pálio ficaram totalmente destruídas, enquanto a batida na lateral da carreta não teve tanto estrago.

Devido à gravidade do acidente, a CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, foi acionada para atender as vítimas, que segundo apurado pela reportagem no local, havia duas pessoas no veículo de passeio que receberam atendimento médico.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve no local acompanhado a ocorrência, porém, não quiseram comentar a dinâmica e as possíveis causas do acidente.

Acidente fatal - Vale ressaltar que esse mesmo trecho foi palco de uma terrível tragédia na noite desta quinta-feira (21). O empreiteiro João Raimundo de Souza, de 50 anos, morreu após ser atingido por dois veículos ao sair de um posto de combustível.

A vítima estava com sua motocicleta Honda XRE 300, quando houve a colisão com uma caminhonete Chevrolet S10, que era conduzida por um motorista que estava seguindo para Presidente Prudente, interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, após o impacto, João foi jogado por cima da caminhonete e caiu na pista, logo na sequência sendo atropelado por um veículo de passeio que não parou para prestar socorro. Com a gravidade do acidente, a vítima não resistiu e morreu na hora.

