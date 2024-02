JD1TV: Carro capota após avançar sinal de 'pare' e causar acidente na 25 de Dezembro

Campo Grande começou a terça-feira (27), agitada com um capotamento logo pela manhã no cruzamento da Rua das Garças com 25 de Dezembro, no bairro São Francisco, próximo a região central da Capital.



De acordo com testemunhas, o Nissan March que era conduzido por um homem seguia pela 25 de Dezembro, quando o veículo Hyundai IX35 que ia pela Rua das Garças avançou a preferencial e com o impacto da colisão, acabou capotando. A informação foi confirmada pela Polícia Militar e Juizado de Trânsito.

No Hyundai haviam duas crianças, que aparentemente estavam sendo levadas para a escola pela mãe e não tiveram ferimentos graves, sendo que a condutora reclamou de dores no peito e recusou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo informações levantadas no local, não houve feridos e as crianças ficaram assustadas. Além da presença do Samu, a Guarda Civil Metropolitana auxilia o trânsito intenso no local.



Moradores da região informaram ainda, que é recorrente acidentes no local, em razão das árvores que bloqueiam a visão do ‘PARE’.

