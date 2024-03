JD1TV: Carro capota apÃ³s motorista furar preferencial em cruzamento no Monte Castelo

Um acidente envolvendo dois veículos no cruzamento entre as ruas São Paulo e José Antônio terminou com um carro capotado na tarde desta sexta-feira (8), no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o veículo capotado, um Toyota Corolla Cross, seguia pela Rua São Paulo e não respeitou a placa de ‘Pare’, furando a preferencial e se chocando contra um Mitsubishi Pajero que seguia pela José Antônio.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para prestar socorro aos envolvidos no acidente. A motorista do Corolla Cross foi resgatada com ferimentos leves e encaminhada, assustada, até o Prontomed da Santa Casa.

Veja o momento do acidente:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também