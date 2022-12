JD1TV: Carro capota durante acidente na Pedro Celestino e a Rachid Neder

Um carro, modelo HB20, capotou após colidir com outro veículo, VW Fox, na manhã desta sexta-feira (30), no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Rua Pedro Celestino, em Campo Grande. O HB20 era conduzido por uma idosa que foi socorrida sem ferimentos graves.

Conforme informações apuradas no local, a idosa seguia pela Pedro Celestino e voltava de uma clínica veterinária com seu cachorro, quando foi surpreendida pelo Fox que veio pela Rachid Neder, e segundo ela, furou a preferência e atingiu seu veículo vindo a capotar e parar com as quatros rodas para cima.

Com o acidente, o cachorro da idosa acabou fugindo e, até o momento, ainda não foi localizado na região. O motorista do outro veículo foi atendido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local.

A Polícia Militar, SAMU e Batalhão de Trânsito estão no local do acidente. Confira abaixo as informações com a repórter Brenda Assis:

