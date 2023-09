JD1TV: Carro é 'engolido' por buraco encoberto pelas águas da chuva em Bonito

O motorista de um carro T-Cross, levou um susto após o carro que ele conduzia ser ‘engolido’ por um buraco que estava encoberto pelo alagamento, causado pelas fortes chuvas que caíram em Bonito, na tarde desta quarta-feira (13).

Conforme o apurado, a Rua das Flores, trecho em que o acidente aconteceu estaria passando por obras de recapeamento. Na etapa atual, estão fazendo a troca da tubulação de água e esgoto, sendo necessário que buracos sejam feitos na via.

Porém, este em questão acabou sendo encoberto pela água da chuva. Os cones de sinalização teriam sido levados pela correnteza. Por meio de nota, segundo o site Folha CG, a prefeitura de Bonito disse não ter informações sobre as circunstâncias do acidente.

“Já solicitamos a empresa responsável pela obra, bem como o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito que reforcem a sinalização na via, mas também reforçamos o pedido a comunidade, que se possível, usem rotas alternativas e desviem das ruas em obras durante o período de chuvas intensas, visto o risco maior de acidentes por conta da pouca visibilidade e da pista escorregadia”, destacam por meio de nota.

Em um vídeo, encaminhado a reportagem do JD1, é possível ver o veículo no buraco. O áudio mostra o condutor chorando, assustado e preocupado com o veículo, ele era amparado por populares. Assista as imagens:

