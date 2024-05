JD1TV: Carro é jogado em galeria de água após engavetamento em Chapadão do Sul

Um engavetamento, envolvendo quatro veículos, deixou pelo 3 duas pessoas feridas durante a manhã desta sexta-feira (3), na Avenida Trinta e Três, quase esquina com a Avenida Dois, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações iniciais, a batida envolveu um Chevrolet Cruze, um Chevrolet Prisma, um Volkswagen Gol e um Fiat Argo. Devido a colisão, o Prisma foi parar dentro da galeria de água.

Ao todo, foram contabilizadas seis vítimas do acidente, sendo os quatro motoristas e mais dois passageiros do Gol. Segundo o site Bolsão News, os motoristas do Argo, Prisma e do Cruze ficaram no local e dispensaram atendimento.

Porém, os passageiros do Gol foram encaminhados para uma unidade de saúde, com ferimentos leves e o motorista para o Hospital através da Way.

Estiveram no local as equipes do Corpo de Bombeiros, da Way-306 e da Policia Militar.

Veja um vídeo publicado pelo site Bolsão News:

