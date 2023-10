JD1TV: Carro é partido ao meio após bater em poste de luz e deixa uma pessoa morta

Homem, de 32 anos, morreu durante um grave acidente na madrugada de segunda-feira (9) no Centro de São Paulo, após o carro em que ele estava ser partido ao meio.

Conforme o Metrópoles, câmeras de segurança gravaram o momento em que um veículo é atingido por outro carro no cruzamento, o motorista perde o controle e atinge um poste. Com a colisão, arte traseira do veículo se separa e vai parar no meio da rua.

O condutor que causou a batida saiu sem prestar socorro. O motorista do veículo atingido também se levanta e sai correndo. No entanto, o passageiro que morreu estava banco traseiro e foi arremessado para fora do carro.

Ainda segundo o site, o grupo que estava no veículo tentava fugir da polícia. No entanto, a Polícia Militar da cidade não deu um retorno sobre o que teria ocorrido de fato.

Assista as imagens:

