JD1TV: Carro fica destruído e uma pessoa morre em acidente entre Maracaju e Sidrolândia

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (8), na MS-162, entre Maracaju e Sidrolândia, perto da entrada do antigo posto Pequi.

Conforme vídeos, encaminhados para a reportagem, o acidente teria envolvido uma carreta e um carro de passeio. Nas imagens, é possível ver o carro de passeio completamente destruído, parado às margens da rodovia.

Já do outro lado da pista, alguns metros depois, uma carreta está estacionada, com a frente avariada. Motoristas que passavam pelo local do acidente, ficaram em choque ao ver a cena.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) estão no local, fazendo o controle do tráfego.

Assista ao vídeo:

