JD1TV: Carro fura sinal e faz motociclista 'voar' durante colisão em Três Lagoas

Uma motociclista de 44 anos, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida depois de um acidente de cinemática grave ocorrido na manhã desta sexta-feira (15), no cruzamento da Rua Jari Mercante com Avenida Olinto Mancini, em Três Lagoas. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima.

Conforme as informações iniciais, o condutor do veículo teria ‘furado’ o sinal vermelho vindo a atingir a motociclista de maneira violenta. Por conta da colisão, a mulher foi arremessada ao ar, caindo metros depois.

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o acidente. A vítima seguia pela rua Jary Mercante, quando ao cruzar com a avenida Capitão Olynto Mancini, foi atingida pelo carro.

Ainda nas imagens, é possível ver o motorista fugindo em alta velocidade, se parar para prestar socorro a vítima. Segundo o site RCN 67, a mulher teve uma fratura grave na perna, passando por cirurgia no hospital da cidade.

As gravações devem ajudar as autoridades policiais a identificar o condutor do veículo. Caso é investigado pela Polícia Civil.

Veja as imagens divulgadas pelo jornal Fatos MS:

JD1TV: Carro fura sinal e faz motociclista 'voar' durante colisão em Três Lagoashttps://t.co/k4iAw37tuC pic.twitter.com/B3IKrPfXFS — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) December 15, 2023

