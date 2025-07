JD1TV: Carro que atingiu policiais invadiu preferencial, diz tenente da PM

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Policial tem fratura exposta em acidente na Afonso Pena

O carro que atingiu os dois policiais da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), invadiu a preferencial e acabou batendo na viatura, na tarde desta terça-feira (22), no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Cel. Cacildo Arantes, em Campo Grande.

Segundo o tenente Alexandre da Silva, do 9º Batalhão da Polícia Militar, os militares estavam a caminho de uma ocorrência, com o giroflex da viatura (moto) acionado, quando foram atingidos por um Fiat Uno que invadiu a preferencial.

“Os companheiros estavam descendo a Afonso Pena, sentido Batalhão de Choque/Centro. Nesse cruzamento, a senhora condutora do veículo invadiu e abalroou a nossa viatura da ROCAM”, explicou o tenente.

Conforme apuração do JD1, um dos policiais teve fratura exposta na perna esquerda, enquanto o outro sofreu uma luxação no ombro. Ambos foram levados à Unimed para atendimento.

Apesar da gravidade do impacto, o tenente tranquilizou: “Sem maiores problemas, graças a Deus”.

As vias chegaram a ser interditadas para os atendimentos emergenciais e os trabalhos da perícia, mas já foram liberadas.

