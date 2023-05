JD1TV: Carros pegam fogo e ficam destruídos após colisão na Duque de Caxias

Um Renault Logan e um Strada acabaram carbonizados na tarde desta sexta-feira (5) após um acidente na Avenida Duque de Caxias, no bairro Bosque Santa Monica II, próximo ao distrituo Indubrasil, em Campo Grande.

Segundo informações inicias, os dois veículos seguiam no sentido Indubrasil para o Aeroporto, quando o Strada entrou na frente do Logan para fazer um retorno que, oficialmente, não existe no local, causando o acidente.

Logo após o acidente, os motoristas deixaram os veículos e aguardaram a chegada do Corpo de Bombeiros para controle das chamas e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para resgate.

O motorista do Strada foi encaminhado para a Santa Casa, porém, não há informações sobre seu estado de saúde.

Acompanhe:

