Polícia

JD1TV: Casal de pitbulls soltos assusta moradores e já matou dois cães no Noroeste

Eles foram vistos nas ruas Nazaré e Corinto entre Pinheiro Machado e Frei Caneca

24 agosto 2025 - 13h11Sarah Chaves    atualizado em 24/08/2025 às 13h14

Moradores do Jardim Noroeste, e
m Campo Grande, estão vivendo momentos de medo após a presença de um casal de cães da raça pitbull que circula livremente pelas ruas do bairro. Neste domingo (24), os animais foram vistos nas ruas Nazaré e Corinto, nas imediações entre a Pinheiro Machado e a Frei Caneca.

Segundo relatos da vizinhança, os cães já atacaram e mataram pelo menos dois outros cachorros, conforme vídeo abaixo. (AVISO DE IMAGENS FORTES).

 

A situação tem deixado os moradores inseguros para sair de casa ou caminhar com seus próprios animais de estimação.


O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) destaca que, em casos envolvendo animais em situação de rua, o órgão realiza o recolhimento. Nestes casos, a população pode entrar em contato diretamente com o CCZ pelo telefone (67) 3313-5000. Já quando o animal está sob a responsabilidade de um tutor, é necessário que a situação seja denunciada por meio da Ouvidoria ou Central de Atendimento 156.

