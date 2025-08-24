JD1TV: Casal de pitbulls soltos assusta moradores e já matou dois cães no Noroeste

Moradores do Jardim Noroeste, e

m Campo Grande, estão vivendo momentos de medo após a presença de um casal de cães da raça pitbull que circula livremente pelas ruas do bairro. Neste domingo (24), os animais foram vistos nas ruas Nazaré e Corinto, nas imediações entre a Pinheiro Machado e a Frei Caneca.



Segundo relatos da vizinhança, os cães já atacaram e mataram pelo menos dois outros cachorros, conforme vídeo abaixo. (AVISO DE IMAGENS FORTES).

Your browser does not support HTML5 video.

A situação tem deixado os moradores inseguros para sair de casa ou caminhar com seus próprios animais de estimação.





O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) destaca que, em casos envolvendo animais em situação de rua, o órgão realiza o recolhimento. Nestes casos, a população pode entrar em contato diretamente com o CCZ pelo telefone (67) 3313-5000. Já quando o animal está sob a responsabilidade de um tutor, é necessário que a situação seja denunciada por meio da Ouvidoria ou Central de Atendimento 156.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também