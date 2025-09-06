JD1TV: Casal é assaltado na entrada de motel e perdem moto no Paraná

Um casal foi vítima de assalto na noite desta sexta-feira (5) logo após entrar em um motel localizado em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos roubaram a motocicleta e os celulares das vítimas.

Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento registraram toda a ação. O vídeo mostra o casal entrando na garagem e parando em frente à cabine de atendimento. Poucos segundos depois, dois homens chegam: um deles, a pé e armado, anuncia o assalto; o outro aguarda em uma motocicleta, mas logo em seguida também entra no local.

Sem reagir, o casal desce da moto e entrega os pertences. Os assaltantes fogem levando os objetos roubados.

As vítimas registraram ocorrência na 29ª Delegacia de Polícia (Madureira). A Polícia Civil informou que agentes analisam as imagens e realizam diligências para identificar os suspeitos.

Em nota, a Polícia Militar disse que equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) fazem patrulhamento ostensivo na região, com abordagens frequentes. A corporação destacou que atua para prender envolvidos em crimes semelhantes e orienta a população a acionar o 190 ou o aplicativo 190 RJ em casos de flagrante.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também