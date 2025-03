JD1TV: Casal Ã© preso carregando fuzis de Ponta PorÃ£ para o Rio de Janeiro

Casal, que não teve a identificação revelada, foi preso na manhã de quinta-feira (6) pela Polícia Rodoviária Federal na BR-463, em Ponta Porã. Eles tentavam levar três fuzis para o estado do Rio de Janeiro.

Informações divulgadas apontam que equipes realizavam fiscalização na rodovia, quando abordaram um Volkswagen Polo. Na entrevista preliminar, o casal informou que vieram do Rio de Janeiro para fazer compras no Paraguai.

No entanto, durante a conversa, a equipe policial visualizou certo nervosismo no casal, levantando suspeitas. Assim, foi realizada a averiguação no veículo.

No tanque de combustível os policiais encontraram indícios de adulteração e após retirarem a tampa do reservatório encontraram várias munições e três fuzis desmontados.

Foram apreendidos três fuzis calibre 7.62mm, seis carregadores e 80 munições. O condutor confessou que fazia o transporte dos ilícitos de Ponta Porã até o Rio de Janeiro.

Presos em flagrante, o homem e a mulher foram levados para a delegacia de Ponta Porã.

