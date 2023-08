JD1TV: Casal encontrado morto tinha longo histórico de brigas no Centro-Oeste

Foram identificados como Danielle Vilalba Acunha, de 29 anos, e Danilo Peixoto da Silva, de 19 anos, o casal encontrado morto na manhã desta terça-feira (8), em uma residência na rua Izaltino Leiria De Paula, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a principal suspeita segue sendo um feminicídio seguido de suicídio, ou seja, Danilo teria atirado contra a ex-companheira e logo na sequência, atirado contra si. Atualmente, eles estavam separados, mas conviviam na mesma residência, pois Danielle cuidava da avó de Danilo.

Eles tinham um ferimento de arma de fogo no rosto, quando foram encontrados pela avó do rapaz. A informação era que o casal brigava muito e tinham um relacionamento conturbado e envolto a ciúmes.

Vizinhos relataram que ouviram pelo menos dois tiros na madrugada. A Polícia Militar esteve pelo local e isolou a cena do crime no aguardo da Polícia Científica e da Polícia Civil, possivelmente por parte da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Uma prima e a avó de Danilo estão pelo local e ficaram abalados com a situação. A todo momento choravam e eram amparadas pelos vizinhos e até uma enfermeira do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) precisou intervir para acalmar a idosa.

