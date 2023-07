JD1TV: Casal fica preso às ferragens após grave acidente na BR-262

Um casal, que não teve a identidade divulgada, ficou preso às ferragens de um Volkswagen Gol após bater contra uma carreta, na BR-262, entre as cidades de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. A colisão aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira (24).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o motorista da carreta, de 36 anos, contou que o veículo está carregado com 40 toneladas de minério, seguindo da Capital para Ribas. Em determinado momento, enquanto seguia em faixa continua, assustou quando viu o Gol invadindo a pista contrária e indo para o canteiro do outro lado da via.

Para tentar evitar a colisão, o condutor jogou a carreta para a esquerda, porém, o carro voltou para a pista mais uma vez atingindo a lateral do veículo de carga. O Gol ficou completamente destruído na colisão.

O motorista, de 23 anos, e a passageira, de 21 anos, ficaram presos as ferragens do veículo de passeio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizando a retirada das vítimas com o uso de um desencarcerador. Ambos tiveram muitos ferimentos pelo corpo.

Ainda durante o resgate, o jovem contou ter pegado a estrada depois de consumir cocaína. Já a passageira teria feito uso de maconha. Além do socorro, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi até o local acompanhar a ocorrência.

