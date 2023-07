JD1TV: Casal morre após colidir frontalmente com carreta na BR-163, em Campo Grande

Um acidente no início da tarde desta quarta-feira (12), na BR-163, no trecho que passa logo atrás do residencial Alphavile, terminou com um casal morto após uma moto se chocar de frente contra um caminhão.

Segundo o motorista do caminhão, de 61 anos, as vítimas, um homem e uma mulher, estavam em uma Honda Biz quando entrando na frente do caminhão, por causas desconhecidas até o momento, causando o acidente. “Moto entrou na frente de repente”.

Uma das suspeitas iniciais é que uma das causas do acidente se deve ao fato dos pneus da moto estarem lisos.

“Nós identificamos aqui uma colisão frontal, e que essa motocicleta ela ocupou a faixa de trânsito da Scania, vindo a colidir frontalmente. Possível desiquilíbrio, uma moto pequena, está com os pneus lisos, estava com duas pessoas, é uma hipótese”, explicou um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Corpo de Bombeiros e uma equipe de resgate da CCR MSVia, empresa responsável pela gestão do trecho da rodovia no Estado, chegaram a ser acionados, mas a força da batida foi tão forte que as duas vítimas foram dilaceradas e morreram no local, antes mesmo da chegada do socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realiza as diligências necessárias no local. O trânsito segue fluindo pelo trecho do acidente.

