JD1TV - Casal tenta sequestrar criança na Capital: 'ganharia muito dinheiro no exterior'

Um casal, identificados como Maria de Fátima e Saulo Tassio, foram presos após tentar sequestrar uma criança de 5 anos, na Rua Brasília, região do Jardim Imá, em Campo Grande. O caso aconteceu durante essa segunda-feira (24).

Conforme as informações policiais, Maria e Saulo chegaram em uma conveniência da Rua Brasília passando a beber e comer porções, que eram vendidas no estabelecimento.

Enquanto estavam no local, os dois elogiaram o filho da proprietária, de 5 anos, várias vezes dizendo: "Seu filho é bonito. Com ele você pode ganhar muito dinheiro no exterior".

Já por volta das 18h, o casal pediu para a dona do comércio fazer quatro lanches para a viagem. Trabalhando, ela foi para a cozinha realizar o preparo, deixando seu filho próximo a grade que bloqueia a entrada dos clientes. No entanto, não colocou cadeado na grade.

Ao ver a oportunidade, o homem abriu a grade e pegou no braço do menino, o chamando para passear de moto. Por sorte, a mãe do pequeno percebeu a ação e correu para segurar o filho no colo. Vendo que não teria sucesso, o autor chegou a ameaçar a vítima fingindo estar armado, entretanto, foi impedido pela companheira do crime e os dois saíram do local em uma moto azul, sem pagar a conta.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque foram acionados, fazendo diligências na região. Momentos depois, eles foram encontrados pelo Choque, sendo presos em flagrante. Os dois foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Veja o momento em que eles são encontrados pela população, antes da chegada do Choque no local:

