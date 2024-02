JD1TV: Cavalaria da PM interviu após grupo espancar rapaz na Esplanada

Durante a madrugada de quarta-feira (14), a Cavalaria da Polícia Militar precisou intervir em uma confusão onde um rapaz era espancado por um grupo na Esplanada Ferroviária, na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.

Novas imagens que circularam nas redes sociais, durante a noite, mostra que os policiais foram eficazes em agir rapidamente para controlar a confusão que estava concentrada no canteiro central da via.

Foi necessário o uso do cassetete para acabar com a briga que assustava os foliões que estavam curtido o último dia do Carnaval de rua em Campo Grande.

Conforme noticiado anteriormente, não houve prisão de suspeitos envolvidos na briga.

Ao todo, foram poucas ocorrências geradas nesse carnaval e que precisaram de intervenção da polícia, onde cerca de 70 mil pessoas passaram nos dias de folia na cidade.

