JD1TV: Ferramenta encosta em fiação e trabalhador é eletrocutado na Capital

Na manhã deste sábado (27), um homem de aproximadamente 50 anos, que estava no alto de um andaime em uma obra da cidade, na Rua Piraju, no Jardim Bela Vista, ao passar uma ferramenta ao colega, recebeu uma descarga elétrica, já que estava próximo a uma fiação.

Segundo o Tenente Herculano, do Corpo de Bombeiros, o rapaz "não caiu no chão, apenas da própria altura" e teve os sinais vitais checados, que já estavam sendo restabelecidos. Consciente e orientado ele foi encaminhado para a Santa Casa para fazer alguns exames.

Veja o resgate:

JD1 No Celular

