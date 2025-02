JD1TV: Choque prende dois foragidos e encontra submetralhadora em casa da Vila Popular

Dois homens, de 33 e 35 anos, foram presos ao serem flagrados pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar com uma submetralhadora e uma pistola durante a noite de terça-feira (11), na Vila Popular, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, uma denúncia apontava que uma casa na Vila Popular estava sendo utilizada como refúgio por indivíduos foragidos da justiça. Além disso, a denúncia apontava que os bandidos estavam com um carro furtado.

Durante as diligências, os policiais confirmaram a presença do veículo na varanda do imóvel, constatando através da placa que era produto de furto. No momento da abordagem, uma moradora informou que o veículo havia sido adquirido por seu esposo pelo valor de R$ 6 mil.

Em verificação na casa, os militares encontraram um homem que confessou estar evadido do Sistema Prisional Estadual. Além dele, outro foragido estava escondido no banheiro.

No quarto do casal, foram apreendidas duas armas de fogo e munições. Um dos abordados assumiu a posse do armamento, alegando que as teria ocultado na residência sem o conhecimento dos demais moradores.

A ocorrência foi acompanhada por uma testemunha, e os conduzidos foram apresentados à Delegacia para as devidas providências.

Veja vídeo divulgado pelo Choque:

