JD1TV: Choque prende mais um assaltante de farmácias em Campo Grande

O Batalhão de Choque prendeu mais um assaltante de farmácia na madrugada desta terça-feira (26), em Campo Grande. Os militares conseguiram chegar até o criminoso por meio de análises de câmeras de seguranças dos quatro estabelecimentos que foram alvos do bandido em várias regiões da cidade.

Segundo divulgado pelos militares, o suspeito após cometer os atos sempre fugia em um Volkswagen Gol G6, de cor branca, e logo após conseguirem visualizar a placa do veículo, souberam que o carro era alugado, fazendo com que pudesse localizar o endereço do assaltante.

Durante algumas diligências, os policiais encontraram o suspeito parado próximo à rodoviária no veículo e após ser abordado, afirmou que havia estacionado naquele local para usar cocaína. No interior do veículo foi encontrado um simulacro de pistola e as vestimentas usadas pelo assaltante no último roubo a farmácia.

Com a materialidade em mãos, o homem decidiu confessar os crimes, mas disse não se lembrar das datas e locais em que cometeu os delitos. Ele, que também utilizava o carro para fazer corrida de aplicativo, afirmou que os roubos aconteceram durante os intervalos das corridas.

Os crimes foram cometidos em uma farmácia na Avenida Guaicurus, no bairro Moreninha, no Nova Lima e em uma empresa de dermocosméticos no Cidade Jardim.

Deixe seu Comentário

Leia Também