JD1TV: Chuva chega para 'lavar' o começo de 2024 em Campo Grande

Uma chuva de intensidade moderada caiu em Campo Grande durante o começo da tarde de hoje, 1° de janeiro de 2024. Vários pontos da cidade tiveram o ‘calorão’ amenizado pelas pancadas.

Em um vídeo encaminhado a reportagem por leitores, a precipitação era considerável na região do Jardim Morenão.

Um leitor, que preferiu não se identificar, contou que estava indo trabalhar quando foi ‘pego de surpresa’ pela chuva, ficando preso no ponto de ônibus para não se molhar.

Assista as imagens:

