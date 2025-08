JD1TV: Colisão entre caminhonete e carreta deixa um morto na BR-262, em Ribas

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu durante um grave acidente ocorrido na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, durante a manhã desta terça-feira (5).

Conforme as informações policiais, a dinâmica do acidente não chegou a ser divulgada pelas autoridades, no entanto, sabe-se que a colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e um caminhão.

O utilitário era ocupado por duas pessoas, porém, uma delas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

O sinistro de trânsito foi atendido pelas equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e a Perícia Técnica.

Assista a um vídeo gravado por um motorista que passava pelo local:

