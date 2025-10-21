JD1TV: Com criança na garupa, motociclista invade preferencial e sofre acidente no Aero Rancho

Um acidente grave deixou três pessoas feridas durante o começo da tarde desta terça-feira (21), no cruzamento da Rua Generoso de Albuquerque com a Carlos Drumond de Andrade, no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, apuradas pela reportagem, um Volkswagen Gol seguia pela Rua Carlos Drumond de Andrade quando acabou atingindo uma moto que passou o cruzamento sem respeitar a sinalização de ‘Pare’.

Por conta disso, os três ocupantes da motocicleta, sendo o piloto de 23, uma criança de 5 e uma jovem de 19 anos, foram arremessados contra um poste. O rapaz teve um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) leve, enquanto a mulher sofreu fraturas nas penas e a criança, por sorte, teve apenas escoriações pelo corpo.

Os três foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para Santa Casa de Campo Grande. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. Assista:

