JD1TV: Com depressão, mulher abandona filho recém-nascido em igreja

Uma mulher, que não chegou a ser identificada, abandonou o próprio filho recém-nascido em uma igreja localizada no bairro Jardim Imperial I, em Cuiabá – capital do Mato Grosso. Ela teria dito que estava com depressão.

Conforme as informações iniciais, a mulher chegando ao local em um Ford Fiesta, que seria de um motorista de aplicativo. Os investigadores informaram que o condutor deverá ser ouvido.

Na sequência, a mulher tenta passar por um portão, mas retorna e entra por um espaço menor. Poém, ela entrou na igreja, relatou a uma funcionária que estava bem depressiva, entregou o recém-nascido, fugindo na sequência.

A testemunha relatou aos policiais, que a mulher afirmou que o bebê nasceu na segunda-feira (2) enquanto entregava o menino. Ela teria relatado ainda que precisava sair por um momento, mas que já retornava e não voltou ao local.

No local, os agentes encaminharam o recém-nascido para o Conselho Tutelar. No órgão, o bebê já recebeu atendimento e é acompanhado pelos conselheiros. No órgão, ele recebeu o nome de “Francisco”, numa referência ao santo São Francisco de Assis que tem seu dia comemorado em 4 de outubro.

Policiais da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente tentam localizar a mulher. O caso é investigado.

Assista as imagens:

