JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira

Frieza, ação truculenta e sem se preocupar em gastar as balas. Esse é o resumo da câmera de segurança que registrou o momento do assassinato de José Eduardo Amarilha Misiano da Silva, de 33 anos, na frente do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, na saída para Sidrolândia, em Campo Grande, nas primeiras horas desta quinta-feira (11).

O detento saía do presídio para trabalhar e estava acompanhado de dois colegas, quando foi surpreendido por um Fiat Siena, de cor branca, com três indivíduos - o motorista e os dois atiradores.

O primeiro saiu do banco do passageiro da frente e disparou vários tiros portando, ao que parece, uma pistola. Na sequência, saindo do banco de trás do veículo, outro atirador com uma arma maior realiza mais tiros.

A ação flagrada pelas câmeras mostra que o ataque foi direcionado apenas a José Eduardo. Os colegas que estavam ao seu lado "foram poupados".

Após cometerem o crime, os atiradores e motorista do veículo fugiram do local e estão sendo procurados pelas autoridades.

A vítima possuía diversas passagens pela polícia, incluindo acusações de recepção, porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado, disparo de arma de fogo e tráfico de drogas.

Em janeiro de 2024, José Eduardo foi preso após ser detido pela Polícia Militar por apontar armas para outras pessoas na Vila Jacy, em Campo Grande.

