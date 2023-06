JD1TV: Com passagens por tráfico, preso com fuzil no Columbia ficou em silêncio

Saiba Mais Polícia Jovem tenta despistar Choque, mas é flagrado com 250 munições e 4 armas no Columbia

Gabriel Leonardo de Oliveira, de 25 anos, preso em flagrante escondendo um verdadeiro arsenal em sua residência, no Jardim Columbia, em Campo Grande, decidiu ficar em silêncio em seu interrogatório no final da noite desta terça-feira (6). Ele também foi detido por estar com dois mandados de prisão em aberto.

Na residência do rapaz, policiais do Batalhão de Choque fizeram uma varredura e encontraram pistolas, revólveres escondidos em uma mala e um fuzil envolto a um cobertor. Além disso, mais de 250 munições também foram apreendidas na vistoria.

Trabalhando com serviços gerais, o rapaz decidiu apenas informar a prisão a sua família e não dizer mais nada, optando expor sua versão perante à autoridade judiciária.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, um dos mandados de prisão em aberto se tratava devido a uma fuga que ele efetuou do presídio em que ele estava. Em relação às passagens criminais, Gabriel possui em sua ficha criminal tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, além de portar droga para consumo pessoal.

O rapaz deve passar por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (8).

O caso - Segundo o boletim de ocorrência, o achado do arsenal só foi possível durante uma abordagem ao suspeito, que estava dirigindo um Fiat Toro pela Avenida Abrão Anache e fez um desvio repentino e saindo em alta velocidade, chamando a atenção dos militares que faziam patrulhamento naquela região.

Após um breve período de acompanhamento, os policiais conseguiram abordar o jovem, que tinha dois mandados de prisão em aberto e no interior do veículo, no porta-luvas, estava 498 gramas de cocaína. Questionado sobre o entorpecente, ele afirmou que teria mais em sua residência, levando os militares até o endereço correto.

Na casa, os policiais do Choque encontraram mais 192 gramas de maconha. Porém, chamou a atenção o arsenal escondido. Conforme consta no registro policial, foram visualizados um revólver de calibre 38, uma pistola de calibre 40, uma pistola de calibre 9 milímetros e um fuzil, além de um coldre.

Durante uma verificação mais afundo, também foram encontradas cerca de 254 munições de diversos calibres, divididos em: 50 munições de calibre 22, 38 munições de calibre 40, 30 munições de calibre 357, 101 munições de calibre 9mm e 35 munições de calibre 9mm, além de vários carregadores.

