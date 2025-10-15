Menu
Polícia

JD1TV: Comerciante é preso por venda ilegal de cigarros eletrônicos e produtos impróprios

Prisão aconteceu na manhã de hoje, foram apreendidos 42 alfajores no local

15 outubro 2025 - 17h55Taynara Menezes
Estabelecimento fica localizado na Av Mato Grosso, esquina com a rua BahiaEstabelecimento fica localizado na Av Mato Grosso, esquina com a rua Bahia   (Foto: PCMS)

Na manhã desta quarta-feira (15), um comerciante foi preso em flagrante durante uma operação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Relações de Consumo (DECON), em parceria com o Procon/MS, por venda ilegal de cigarros eletrônicos e produtos impróprios, 42 alfajores foram apreendidos. 

A operação se desencadeou após denúncia da Secretaria de Educação sobre vendas ilegais no estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Bahia. Não há informações do número de aparelhos de cigarros eletrônicos apreendidos.

Além desse dos alfajores e cigarros, os agentes encontraram no local bebidas oriundas de descaminho colocando em risco a saúde dos consumidores. O proprietário do comércio foi detido e responderá pelos crimes de descaminho, contrabando e comercialização de produtos impróprios.

