JD1TV: Comerciante é preso por venda ilegal de cigarros eletrônicos e produtos impróprios

Na manhã desta quarta-feira (15), um comerciante foi preso em flagrante durante uma operação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Relações de Consumo (DECON), em parceria com o Procon/MS, por venda ilegal de cigarros eletrônicos e produtos impróprios, 42 alfajores foram apreendidos.

A operação se desencadeou após denúncia da Secretaria de Educação sobre vendas ilegais no estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Bahia. Não há informações do número de aparelhos de cigarros eletrônicos apreendidos.

Além desse dos alfajores e cigarros, os agentes encontraram no local bebidas oriundas de descaminho colocando em risco a saúde dos consumidores. O proprietário do comércio foi detido e responderá pelos crimes de descaminho, contrabando e comercialização de produtos impróprios.

Confira a movimentação no local registrada por leitores:

