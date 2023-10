JD1TV: Condutor de S-10 que matou motoqueiro no Tijuca estava bêbado e foi preso

Saiba Mais Polícia JD1TV: Motociclista morre atropelado e mulher fica em estado grave em acidente no Tijuca

Edmundo Mendes da Cruz Junior, de 32 anos, motorista da Chevrolet S-10, foi preso em flagrante na noite deste domingo (29), por dirigir embriagado, atropelar e matar um motociclista, que ainda não foi identificado, no cruzamento da rua Souto Maior com Avenida Dinamarca, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Além disso, o condutor atingiu um casal de jovens que estava em outra motocicleta que vinha na direção contrária. A mulher, de 21 anos, foi socorrida em estado grave e o rapaz, de 20 anos, sofreu ferimentos leves, ambos levados para a Santa Casa.

Conforme o registro policial feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o condutor da caminhonete foi autuado em flagrante pelos crimes de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor na qual dirige sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

No documento aponta que Edmundo passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu positivo, constando 0,26 mg/l de álcool no sangue do motorista da caminhonete. Ainda segundo apurado pela reportagem, ele estava acompanhado de mais dois amigos e a caminhonete em que eles estavam era alugada.

O acidente aconteceu por volta das 17h50 deste domingo, quando as duas motocicletas seguiam pela Souto Maior, em sentidos opostos, foram atingidas pelo veículo que cruzou a preferencial, vindo pela Avenida Dinamarca.

No vídeo encaminhado para o JD1 Notícias é possível perceber que um dos motociclistas ainda se joga no chão tentando evitar o acidente, mas diante da alta velocidade da caminhonete, não houve tempo para desviar e evitar o atropelamento.

Equipes de socorro foram acionadas e chegaram a atender o motociclista, mas diante da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu pelo local. As outras duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa.

