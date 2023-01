JD1TV: Confira momento em que caminhonete se choca contra celta na Mascarenhas

A câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento em que o motorista de uma caminhonete se chocou contra um Celta na Mascarenhas de Moraes, altura do posto Locatelli, no bairro Monte Castelo, na tarde desta terça-feira (10), em Campo Grande.

Logo após o acidente, é possível ver que o motorista dá ré e tenta fugir do local pelo posto de gasolina, porém, não tem sucesso e acaba tombando o veículo após ele perder o controle da caminhonete e chocá-la contra a fachada de vidro de um escritório.

Conforme relato de um frentista do posto, o dono da caminhonete, um idoso que não teve a identidade revelada, tem um hábito de fazer essas “brincadeiras”.

A Polícia Militar foi acionada para realizar o teste do bafômetro nos motoristas dos veículos envolvidos no acidente, com o resultando dando negativo para presença de álcool.

Confira o vídeo do momento em que a caminhonete se choca contra o Celta:

