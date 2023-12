JD1TV: Corna descobre chifre e coloca fogo no marido durante briga

Um vídeo que está circulando nas redes sociais nesta quinta-feira (7), mostra o momento em que uma mulher toca fogo no corpo do marido, dentro de um estabelecimento comercial localizado do Jardim América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante a segunda-feira (4). A suspeita é de que ela tenha feito isso depois de descobrir uma traição do companheiro.

Nas imagens é possível observar que a vítima estava sentada sozinha em volta de uma mesa, momento em que a mulher chega em cena e joga um produto inflamável no corpo do homem. Parecendo brigar com a vítima, a imagem mostra a autora acendendo um isqueiro e na sequência colocando fogo no homem.

Já com a vítima em chamas, a mulher se afasta para observar. O homem então sai correndo em desespero, para tentar apagar o fogo. Conforme o site CM7 Brasil, ele teve o corpo quase todo queimado, sendo preciso leva-lo para uma unidade de saúde. O quatro de saúde do rapaz é considerado grave.

Assista ao vídeo:

JD1TV: Corna descobre chifre e coloca fogo no marido durante brigahttps://t.co/5b8YoxoCB9 pic.twitter.com/eFeT6sWCI8 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) December 7, 2023

