JD1TV: Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Paraguai

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Paraguai, próximo a boca do Paraguai Mirim, durante a tarde de quarta-feira (26), em Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima tem entre 30 e 50 anos. Para ser retirado do meio de um igarapé, onde estava enroscado, foi necessário fazer técnicas de amarração.

Posteriormente, o corpo foi levado até às margens do rio, onde foi colocado sobre o plástico, preservando o corpo da vítima.

Não foram repassados detalhes a respeito de ferimentos ou possível causa da morte. O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade.

