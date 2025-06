JD1TV: Criança de 2 anos é socorrida em estado grave ao ser agredida em aeroporto

Da redação, com CM7

Um homem, identificado como Vladimir Vitkov, agrediu violentamente um bebê iraniano de 2 anos no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, na Rússia. O agressor é um turista que agarrou o menino pelas pernas e o jogou de cabeça no chão. O garoto sofreu lesões na coluna e fratura no crânio e está no hospital, em coma.

A criança havia chegado à Rússia depois que ele e sua mãe fugiram do bombardeio o Irã. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o agressor observando atentamente o menino que está ao lado da própria bagagem.

Vladimir aparentemente verifica se alguém está observando e, de repente, agarra a criança, jogando-a com força no chão, na área de desembarque do aeroporto. Um homem veio correndo para resgatar o menino gravemente ferido.

O ataque aconteceu enquanto a mãe do menino, que está grávida, buscava o carrinho de bebê após a chegada do voo. A polícia está investigando se houve motivação racista ou de outra natureza para o ato contra a criança.

Ele foi rapidamente detido após o incidente, em meio a suspeitas de que estivesse sob efeito de drogas. O agressor foi descrito pelas autoridades como um “monstro viciado em drogas”. “Tudo isso é incrivelmente difícil de suportar. Espero que o monstro detido receba todo o rigor da lei. Desejo uma rápida recuperação à criança. Que os pais tenham força para sobreviver a isso”, afirmou a ouvidora da Criança da Região de Moscou, Ksenia Mishonova.

De acordo com o Comitê Investigativo Russo, foram identificados traços de cannabis no sangue do suspeito. Ele também estava em posse de drogas.

A polícia descreveu o homem como incapaz de explicar suas ações. Perguntando se ele já havia tido problemas com a polícia antes, ele respondeu que havia cometido “erros como esse".

Vitkov tem uma filha da mesma idade do menino que foi jogada no chão. O suspeito está sendo investigado por tentativa de homicídio.

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também