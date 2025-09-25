Menu
Polícia

JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai

O pequeno estava 'brincando' quando subiu no veículo em movimento e foi atingido ao descer

25 setembro 2025 - 15h41Brenda Assis

Misael Dias Benites, de 9 anos, morreu ao ser atropelado por uma carreta bitem durante a tarde de quarta-feira (24), na cidade de Amambai. Ele estava brincando quando o acidente aconteceu.

Conforme as informações da Polícia Civil, o pequeno estava na rua brincando com dois primos sob uma árvore, próxima a uma esquina movimentada, quando ocorreu o acidente.

Câmeras de segurança registraram toda a dinâmica, mostrando que ele esperou o condutor da carreta reduzir a velocidade, para fazer uma conversão à direita, para subir no eixo que conecta as carretas. Poucos segundos depois, ao tentar descer, acabou caindo na trajetória da roda traseira, sendo atingido.

O motorista seguiu viagem sem perceber o ocorrido. Ainda segundo as autoridades, o condutor não teve qualquer culpa sobre o ocorrido, já que ele não teria visualizado o menor.

A criança, indígena da comunidade da Aldeia Amambai, morava com os tios e estava acompanhada de um deles na cidade.

Assista ao vídeo:

 

