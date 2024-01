JD1TV: Criança fica pendurada na varanda do 7º andar de prédio em Vitória

Um vizinho filmou o momento em que um menino de 6 anos fica por alguns segundos pendurado do lado de fora da varanda do sétimo andar do prédio onde mora em um edifício do bairro Ataíde, em Vila Velha, na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo.

A mãe da criança, a dona de casa Ana Laura Rodrigues, conversou com o g1 na quinta-feira (4) e contou que a situação aconteceu na última terça-feira (2), por volta das 17h30.

Ana Laura disse que o filho estava jogando bola na sala, quando ela pediu para que ele tivesse cuidado para não quebrar nada. Nessa hora, ela contou que estava no banheiro dando banho na filha e acredita que o menino tenha ido para varanda.

Uma vizinha viu que o vídeo tinha sido divulgado em um grupo de uma rede social do bairro e foi até o apartamento da mãe avisar.

"Quando vi o vídeo fiquei assustada, com o coração na mão. Meu filho tem seis anos, é autista, eu tenho rede no apartamento desde que ele nasceu. Acho que a rede salvou meu filho, foi um susto quando eu vi! E foi questão de segundos. Não cheguei a ver ele pendurado, só vi ele de volta na sala e depois o vídeo que a minha vizinha mostrou", relatou Ana Laura.

