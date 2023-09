JD1TV: Criança segura mão de mulher com faca e impede facada

Uma criança conseguiu impedir que uma mulher esfaqueasse outra durante uma briga após segurar as mãos da atacante. O caso ocorreu na cidade de Guaiúba, no Ceará, neste domingo (3).

Toda ação foi gravada. No vídeo é possível ver as duas mulheres caídas no chão, com uma delas portando uma faca, tentando golpear a outra durante a confusão. Em dado momento, uma criança segura a mão da mulher, retirando a faca de sua posse com a ajuda de pessoas presentes.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social cearense, a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas ninguém foi preso.

Veja:

