JD1TV: CrianÃ§a 'voa' ao lever choque apÃ³s encostar vareta em fiaÃ§Ã£o elÃ©trica

Uma criança, de apenas 7 anos, ficou ferida ao sofrer uma descarga elétrica ao encostar um objeto na fiação elétrica próxima a sua casa, em Cametá, município do estado do Pará. Apesar de ter acontecido no dia 24 de março, as imagens do incidente viralizaram nas redes sociais apenas nesta segunda-feira (31).

Conforme as informações do site g1, a família estava reunida no andar superior do imóvel enquanto a criança brincava com a vareta. Em determinado momento, ela foi até a sacada e arremessou alguma coisa, que encostou na fiação elétrica.

Por conta disso, ela sofreu a descarga elétrica e foi arremessada ao chão imediatamente. O vídeo mostra que, logo em seguida, os familiares correm para socorrer a criança, que foi levada ao hospital. Segundo a família, ela teve ferimentos leves nas mãos e pernas e foi liberada após atendimento médico.

Para a CNN, o pai da vítima detalhou que apesar do susto, ela teve ferimentos leves pelo corpo. A menina passou por vários exames, mas sofreu apenas queimaduras na mão direita e no pé esquerdo.

O incidente foi flagrado por câmeras de monitoramento da residência, o vídeo foi divulgado e ganhou repercussão na mídia.

Assista as imagens:

