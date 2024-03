JD1TV: CrianÃ§as de 3 anos correm pela rua apÃ³s fugir de creche em Santa Catarina

Sarah Chaves, com informações do SBT

Dois meninos de 3 anos, foram flagrados correndo pela rua após fuga do Núcleo de Educação Infantil Pequeno Mundo, no bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A Secretaria de Educação do município disse que abriu uma sindicância interna para apurar quem foram os responsáveis pelo fato e o vigilante que estava de serviço foi afastado.

Um dos meninos teria afirmado que sabia onde morava e que estava levando o amigo a sua casa.

Conforme nota da Prefeitura de Balneário Camboriú, as crianças foram encontradas e levadas para a casa dos pais.

O município explicou que foi informado sobre o caso e apura os fatos. “A Secretaria de Educação informa que no momento em que foi notificada sobre o caso, abriu uma sindicância interna para apurar as atitudes dos responsáveis e tomar as medidas necessárias”.

Câmeras registraram o momento em que os dois meninos deixam o local e correm para o meio da rua.

