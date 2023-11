JD1TV: Criminoso alvejado em confronto com a polícia tem várias passagens por furto

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é baleado em confronto com a polícia no Tiradentes

O homem baleado na tarde desta quarta-feira (22), durante abordagem da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) no Tiradentes, e que não teve a identidade revelada pela polícia, havia participado de outro furto nessa terça-feira (21).

À imprensa, o delegado Francis Freire, da Derf, informou que na tarde de terça-feira, um grupo de criminosos, cujo o indivíduo baleado hoje fazia parte, arrombou uma residência no Monte Castelo.

Na residência estavam duas crianças, de 15 e 10 anos. O mais velho, ao perceber o arrombamento, ligou para a mãe e a informou sobre o que estava acontecendo, e se trancou com o irmão mais novo em quarto da residência.

Ao notarem que a mãe da criança havia sido notificada do arrombamento, os ladrões fugiram do local em um carro, do modelo Chevrolet Onix, que foi identificado pela polícia como um veículo alugado.

Por se tratar de um veículo alugado, a Derf começou a fazer o rastreio do carro, e hoje, tentou abordar o automóvel, momento em que os criminosos tentaram fugir.

Dois deles conseguiram fugir, porém, um deles foi alvejado pela polícia. Ele carregava um revólver. Ele foi resgatado pelos policias e encaminhado para a Santa Casa da Capital, onde não corre risco de morte.

O delegado Francis Freire afirmou que será efetuada a prisão em flagrante do criminoso, pelo roubo de ontem e por porte ilegal de arma de fogo

Segundo o delegado, o homem faz parte de uma associação criminal que é responsável por inúmeros arrombamentos de residência na capital, e é foragido do sistema penal, já que tinha um mandato de prisão em aberto. Ele já era investigado pela Derf.

