JD1TV: Criminoso pula de casa em casa e mobiliza polícia no Aero Rancho

Na manhã desta quarta-feira (10), um criminoso que estaria armado, passou a pular de casa em casa para fugir da polícia no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Houve mobilização de algumas viaturas na tentativa de prender o suspeito.

Um vídeo compartilhado pela página "Passeando em Campo Grande", mostra policiais militares entrando em algumas residências e tentando encontrar o fugitivo.

Além da viatura da Polícia Militar, um viatura do Batalhão do Choque também se fez presente no local para acompanhar a ocorrência.

Segundo informação apurada pelo JD1 Notícias, a situação aconteceu na rua Jornalista Valdir Lago, uma das conhecidas em um dos bairros mais populosos da cidade.

Por enquanto, não há confirmação se o suspeito foi preso.

