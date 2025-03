JD1TV: 'Cruzamento da morte' Ã© palco de acidentes mesmo com sinalizaÃ§Ã£o

Circula nas redes sociais de páginas de Campo Grande, um vídeo que mostra um cruzamento, onde constantemente ocorrem acidentes, envolvendo carros, motos e até veículos de carga. O local é sinalizado com uma placa de 'PARE' nos dois lados da via, mas isso não impede as colisões.

O vídeo, compartilhado pelo perfil @ChoqueiCGMS não específica rua ou bairro, mas outros usuários especulam ser em Campo Grande. Além da colisão e acidentes que podem resultar em danos fatais, ultrapassar uma sinalização de parada obrigatória é uma infração gravíssima, que acarreta multa e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Assista:

