JD1TV: De bicicleta elétrica, jovem fura sinal e atinge carro em avenida de Três Lagoas

Um ciclista, que não teve a identidade divulgada, precisou ser socorrido depois de furar o sinal vermelho e atingir um carro no cruzamento das Avenidas Capitão Olyntho Mancini e Padre João Tomes, no bairro Quinta da Lagoa, em Três Lagoas. O acidente aconteceu no começo da noite de terça-feira (14).

Conforme as informações do site JP News, o rapaz estava em um bicicleta elétrica. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o ciclista, sem respeitar a sinalização, passa direto e em alta velocidade.

Por conta disso, ele acabou atingindo um carro de passeio que fazia uma conversão. Devido ao impacto, o ciclista voou no chão e ficou com escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido, sendo levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Ainda segundo o site, o local é sinalizado, contém ciclofaixa para ciclistas e controle de fluxo por semáforo quatro tempos.

Assista ao vídeo do acidente:

