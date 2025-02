JD1TV: De cadeira de rodas, Chiquinho Brazão deixa hospital após cateterismo

Saiba Mais Polícia Sob forte escolta, Chiquinho Brazão realiza cateterismo em hospital da Capital

Pouco mais de 3 horas após chegar ao Hospital do Coração, no centro de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (11), o deputado Chiquinho Brazão deixou a unidade e retornará para o Presídio Federal, onde está preso enquanto aguarda o andar do processo em que é réu pela morte da vereadora Marielle Franco.

O JD1 Notícias apurou que ele chegou sob forte escolta por volta das 6h da manhã para um procedimento de cateterismo, autorizado a ser feito por meio de decisão judicial. Ele deixou as dependências do hospital às 9h36.

Pelo menos três viaturas da Polícia Penal Federal faziam a escolta do preso em meio ao procedimento de saúde. Cerca de 10 agentes foram visualizados, além dos que estavam responsáveis pela ambulância, que realizaria o transporte de Brazão de volta para o presídio.

Conforme o Ministério da Saúde, o cateterismo é um procedimento “para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, por meio da introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino e longo, na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração”.

Saída por autorização judicial - A saída de Chiquinho Brazão para fazer o cateterismo foi autorizada no dia 2 de janeiro pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do Caso Marielle no STF (Supremo Tribunal Federal).

Em dezembro, a defesa pediu que Chiquinho Brazão fosse colocado em prisão domiciliar, mas a Procuradoria-Geral da República discordou.

