JD1TV: De preto, moradores cobram melhorias no Los Angeles após morte de motociclista

Após a morte da jovem motociclista Alinne Souza Candida, de 25 anos, no cruzamento das Ruas José Maurício e Engenheiro Paulo Frontin, no Jardim Los Angeles, moradores do bairro se uniram para fazer uma manifestação e cobrar, do poder público, melhorias para a região e toda Campo Grande.

Para o JD1 Notícias, um dos organizadores e morador do bairro há 16 anos, Márcio Silva, declarou que a areia que causou o acidente na manhã de hoje (5), é causado pelas chuvas e levado de ruas sem asfalto para os cruzamentos com asfalto do bairro.

"Vemos que a gestão de Campo Grande está com descaso com todos os bairros, incluindo o Los Angeles. Não são apenas as ruas, são os CEINFs (Centro de Educação Infantil), UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e muitas outras coisas. Nosso bairro está com a grande maioria das ruas em situações precárias, piorando quando chove", afirmou.

Os buracos, existentes nas ruas, acabam acumulando areia por conta da água da chuva. Devido a isso, diversos acidentes acontecem diariamente pelas ruas da região, segundo os moradores.

"Muita gente já escorregou, professoras caíram, pessoas de moto e bicicleta. Temos vias ao lado de CRAS e Unei que são impossíveis de passar. Há algum tempo, uma mãe, que estava com o filho doente, precisou andar a pé até o asfalto, carregando a criança, porque a ambulância não conseguia chegar na casa dela. Essa situações são deploráveis, da até tristeza de morar em um lugar assim", completa.

Sem recursos ou acesso a quem possa olhar pelo bairro, os moradores se mobilizaram no local do acidente fatal. Vestidos de preto, com velas, eles pretendem além de pedir melhorias ao poder público, orar pela partida da jovem Alinne.

Acidente - a motociclista, moradora do Bairro Jardim Eldorado, em Costa Rica, Alinne Souza Candida faleceu ao perder o controle de direção por derrapar em um monte de areia, que estava acumulada no cruzamento das Ruas José Maurício com a Engenheiro Paulo Frontin.

O motorista do ônibus, que atropelou a jovem, contou ter visto ela seguindo pela Engenheiro Paulo Frontin, dando sinal de que iria virar à esquerda. Por estar conduzindo um veículo maior, ele esperou para a motociclista realizasse a conversão.

Porém, ela acabou caindo ao derrapar e foi atropelada pelo ônibus.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também