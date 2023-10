JD1TV: De propósito? Carro atinge moto em cruzamento que rapaz morreu no Tijuca

Considerado problemático pelos moradores, o cruzamento da rua Souto Maior com a Avenida Dinamarca, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande, registrou mais um acidente na manhã desta segunda-feira (30). Desta vez, imagens encaminhadas ao JD1 mostram que talvez esse tenha sido ‘proposital’.

Ontem (29), o fisioterapeuta Nestor Almeida dos Santos, de 29 anos, morreu ao ser atropelado por uma caminhonete S-10, que era conduzida por Edmundo Mendes da Cruz Junior, de 32 anos. O motorista do veículo estava embriagado. Outras duas pessoas ficaram feridas nesse acidente.

Conforme as imagens de hoje, um Fiat Uno seguia pela Avenida Dinamarca quando teoricamente parou esperando quem estavam na rua Souto Maior passar. Porém, no momento em que uma motociclista se aproxima, o condutor começa a sair com o veículo.

Ele então reduz novamente a velocidade, quase parando o carro. Vendo a motociclista ainda mais perto, ele acelera e joga a mulher ao chão. Não existem informações sobre o estado de saúde da condutora.

Acidente com morto menos de 24h antes – Por volta das 17h50 de ontem, o fisioterapeuta Nestor Almeida dos Santos, de 29 anos, foi atropelado e morreu no cruzamento.

Além de atropelar o fisioterapeuta, o motorista da caminhonete atingiu ainda outra moto, ocupada por dois jovens que foram socorridos para a Santa Casa.

Edmundo Mendes da Cruz Junior, de 32 anos, passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu positivo, constando 0,26 mg/l de álcool no sangue.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor na qual dirige sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

No vídeo encaminhado para o JD1 Notícias é possível perceber que Nestor ainda se joga no chão tentando evitar o acidente, mas diante da alta velocidade da caminhonete, não houve tempo para desviar e evitar o atropelamento.

Equipes de socorro foram acionadas e chegaram a atender o motociclista, mas diante da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu pelo local.

