JD1TV: DenÃºncia leva Decat a encontrar criaÃ§Ã£o de galinÃ¡ceo no Jd. Aeroporto

Uma denúncia levou a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) a averiguar uma residência e descobriu a criação de galináceo, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias, apontam que havia vários cachorros, patos e galinhas no local, que era considerado sujo e poderia causar dano ambiental.

Conforme confirmado pela reportagem, haviam 11 cachorros, alguns deles presos em correntes, mas todos saudáveis e sem doenças e lesões aparentes. O proprietário do local, inclusive, ficou preocupado sobre a retirada deles, pois "é muito apegado aos animais".

A delegada Gabriela Stainle Pacetta, titular da Decat, explicou que no primeiro momento, não há indícios de doenças e lesões, mas que vai ser feita uma investigação para possíveis maus-tratos e poluição ambiental.

"No primeiro momento, não possuem lesões ou doenças aparentes, mas alguns estavam presos em correntes. E o ambiente em si está muito sujo, então foi constatado na poluição ambiental também. Fora a criação de galináceo", disse a delegada.

O proprietário da residência foi encaminhado para a delegacia para esclarecer os fatos.