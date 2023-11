JD1TV: Depósito de combustíveis pega fogo e causa explosões em Chapecó

Um incêndio de grandes proporções atingiu o depósito da distribuidora de combustíveis, Maxsul, na manhã desta segunda-feira (13). O espaço fica localizado às margens da BR-480, em Chapecó (SC).

Conforme sites locais, as chamas começaram por volta das 6h50 de hoje, em um caminhão que era carregado com combustível. Rapidamente o fogo se espalhou para os tanques da empresa.

No local, existem cerca de 2 milhões de litros de combustíveis entre gasolina, álcool e óleo diesel. O site da Rádio Máxima FM 107.5, noticiou que a todo instante acontecem explosões no local.

Por meio de vídeos, as equipes do Corpo de Bombeiros fizeram uma atualização sobre o trabalho que está sendo feito para conter o fogo. Até o momento, cerca de seis caminhões da corporação e dois da empresa, trabalham para apagar as chamas.

Devido a ocorrência e o perigo de uma grande explosão, o trânsito na rodovia foi completamente bloqueado.

Assista as imagens compartilhadas por sites locais nas redes sociais:

Deixe seu Comentário

Leia Também