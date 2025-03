Polícia Homem é assassinado na frente da esposa no Los Angeles

Câmera de segurança de uma residência flagrou o exato momento em que dois pistoleiros passam de moto e atiram várias vezes contra Marcelo Saracho Gonçalves, de 36 anos, no Los Angeles, em Campo Grande, na noite deste domingo (16).

Porém, o que chama atenção é a proximidade das crianças que estavam brincando em uma casa e presenciaram todo o crime. Há a suspeita ainda que na fuga, os suspeitos tenham atropelado uma dessas crianças, que correu para se refugiar.

Marcelo foi assassinado na frente da própria esposa, de 28 anos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher explicou para a polícia que estava na frente da residência, quando em determinado momento, um rapaz, de vulgo "Gabriel", passou em uma Honda Biz, encarando ela e Marcelo.

Posteriormente, após a passagem do suspeito, dois homens em uma motocicleta passaram e dispararam diversas vezes contra a vítima, que caiu no chão e não resistiu aos ferimentos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou pelo local e apenas atestou o óbito.

A Polícia Militar isolou o local e aguardou os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica, que recolheu um projétil de arma de fogo na cena do crime.